Новые горизонты: в Ленинском округе 12 подростков получили свои первые паспорта

В Центральной библиотеке Видного прошла торжественная церемония вручения первых паспортов 12 подросткам. Документы четырнадцатилетним жителям вручил глава Ленинского округа Станислав Каторов, отметив, что паспорт открывает новые возможности и напоминает о гражданской ответственности.

На церемонии присутствовали родители, для которых событие стало важным моментом. Одна из участниц, Варвара Грицова, призналась, что получение паспорта стало для нее волнением и шагом к самостоятельности — она планирует начать подрабатывать зооняней.

В округе такие мероприятия стали традиционными. Подать документы на оформление первого паспорта можно в МФЦ «Мои документы» Ленинского округа.