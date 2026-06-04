Новые горизонты «зеленого» строительства в России: 2026 год стал точкой невозврата

Летний сезон 2026 года навсегда изменит строительную отрасль России. С 1 июля вступает в силу межгосударственный ГОСТ 35329–2026 для «зеленых» многоквартирных домов. Документ не просто устанавливает правила игры — он переводит экологическое строительство из разряда модного тренда в категорию измеримого стандарта. Разбираемся, что меняется для застройщиков, покупателей и профессионального образования.

Почему 2026 год стал поворотным

Текущий год оказался рекордным по числу нормативных и технологических перемен. Строительная отрасль получила сразу несколько значимых импульсов: принятие межгосударственного ГОСТа для «зелёных» многоквартирных домов, беспрецедентные объемы возведения энергоэффективного жилья и активное продвижение отечественной системы экологической сертификации.

Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), на начало 2026 года в стадии строительства находится 226 многоквартирных домов, соответствующих «зеленым» стандартам — это более 1,3 миллиона квадратных метров жилья. А доля энергоэффективных домов среди всех строящихся объектов в начале 2025 года составила 32%. Цифры продолжают расти: за год количество таких объектов увеличилось на 14%.

При этом важен не только количественный рост. Изменилась сама философия подхода. Экологичность перестала быть уделом нишевых «зеленых» стартапов. По данным исследований, сегодня уже 16,5% покупателей учитывают энергоэффективность и экологичность материалов при выборе жилья — несколько лет назад таких было лишь около 3%.

ГОСТ 35329–2026: 58 критериев, три уровня и межгосударственный статус

Центральным событием года стало утверждение нового межгосударственного стандарта. Документ разработан «ДОМ.РФ» совместно с ФАУ «ФЦС» при поддержке Минстроя России. Он приходит на смену национальному ГОСТ Р 70346-2022, действовавшему с 2022 года, и существенно расширяет требования.

ГОСТ 35329–2026 содержит 58 оценочных критериев, из которых 35 являются обязательными для всех застройщиков, претендующих на «зеленый» статус. Среди ключевых требований:

- Высокий класс энергоэффективности здания — не ниже А;

- Создание безбарьерной среды для маломобильных жильцов;

- Качественное благоустройство придомовой территории;

- Доступность социальных объектов и общественного транспорта в шаговой доступности;

- Улучшенные показатели шумоизоляции и инсоляции квартир.

Кроме того, стандарт вводит трехуровневую рейтинговую шкалу: дома могут получать категории «Бронза», «Серебро» или «Золото». Это превращает «зеленость» из абстрактного понятия в измеримый маркетинговый актив — дома высших категорий смогут претендовать на премиальные цены и повышенный спрос.

Но, пожалуй, самое важное — межгосударственный статус документа. ГОСТ направлен национальным органам по стандартизации стран СНГ и ЕАЭС. Это означает, что у российских застройщиков и производителей стройматериалов открывается выход на рынки соседних государств с едиными и четкими правилами. Как отметил министр строительства Ирек Файзуллин: «Новый межгосударственный стандарт задает единые критерии оценки «зеленых» многоквартирных домов на всех этапах их жизненного цикла — с акцентом на энергоэффективность, качество среды проживания и прозрачные требования для рынка».

Где готовят специалистов для новой эпохи: роль НИУ МГСУ

Новые стандарты требуют новых компетенций. Сертификация по ГОСТ 35329–2026 — это не формальность, а комплексная оценка, включающая проверку проектной документации, строительных материалов, технологических решений и эксплуатационных характеристик. Кто сможет проводить такую оценку и проектировать дома под «золотые» стандарты?

Одним из ключевых научных центров страны, который формирует нормативную базу и занимается собственными экспериментальными проектами в этой области, является Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ). В вузе уже сегодня готовят инженеров, владеющих методиками расчета энергоэффективности, подбора экологичных материалов и проектирования зданий с минимальным углеродным следом.

На кафедрах НИУ МГСУ студенты изучают не только строительные конструкции, но и такие дисциплины, как «Энергоэффективность зданий», «Экологическая безопасность в строительстве» и «Зеленые стандарты и сертификация». Выпускники университета оказываются на шаг впереди: они готовы работать с новым ГОСТом с первого дня после трудоустройства. А по мере расширения практики «зеленой» сертификации спрос на таких специалистов будет только расти.

Другие стандарты: экспансия «зеленых» принципов

«Зеленое» строительство в России не ограничивается многоквартирными домами. Нормативная база активно расширяется на другие сегменты.

В 2025 году стартовала разработка национального стандарта ГОСТ Р «Зеленые стандарты. Зеленое коммерческое здание» для офисов, торговых центров, складов и логистических комплексов. Документ станет первым госстандартом, закрепляющим понятие «зеленое коммерческое здание» в российском правовом поле. Он ориентирован на снижение углеродного следа, повышение энергоэффективности и рациональное использование ресурсов.

Одновременно разрабатывается проект ГОСТ Р «Зеленый капитальный ремонт зданий и сооружений» — стандарт экологического переустройства существующего фонда. А в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) действует ГОСТ Р 71392-2024, устанавливающий три уровня рейтинга: «Золото», «Серебро» и «Бронза».

Таким образом, к концу десятилетия Россия получит комплексную систему «зеленых» стандартов, охватывающую все типы зданий и этапы их жизненного цикла — от проектирования до капитального ремонта.

Региональная география: не только Москва

Хотя лидером по строительству энергоэффективного жилья традиционно является Москва (12,4 млн кв. м), за ней следуют Московская область (4,4 млн кв. м) и Тюменская область. Однако «зеленая» волна накрывает и другие регионы.

По итогам 2025 года наибольшее количество программ в «зеленой зоне» показали Якутия, Чеченская Республика, Бурятия, Забайкальский край, Рязанская, Нижегородская области, республики Северная Осетия и Татарстан, а также Омская область. География энергоэффективного строительства сегодня охватывает 82 региона страны.

От отходов к ресурсам: экономика замкнутого цикла на стройплощадке

Еще один важный тренд, набирающий обороты, — рециклинг строительных отходов. Согласно исследованию, 79% девелоперов уже передают часть строительных отходов на переработку, а 41% компаний, у которых таких программ нет, готовы их внедрить. Это не только экологический, но и экономический фактор: переработка позволяет снижать затраты на утилизацию и получать вторичные материалы.

По прогнозам экспертов, к 2030 году доля экологичных строительных материалов в России достигнет 35–40%. Государство уже готовит льготы для застройщиков, использующих «зеленые» технологии.

Карьерные горизонты: новые профессии для новой отрасли

Массовое внедрение «зеленых» стандартов создает спрос на профессионалов нового типа. Это не только инженеры-энергоаудиторы и BIM-специалисты с уклоном в экологическое проектирование, но и сотрудники управляющих компаний, владеющие методиками «зеленой» эксплуатации зданий.

На базе ведущих вузов, включая НИУ МГСУ, уже сегодня разворачиваются программы повышения квалификации по «зеленому» строительству, которое в недалеком будущем станет стандартом жизни.

Что это значит для застройщика и покупателя

Для застройщика: новый ГОСТ — не обременение, а маркетинговый инструмент. Сертификация по категории «Золото» повышает капитализацию объекта и дает конкурентное преимущество. Кроме того, межгосударственный статус стандарта открывает экспортные возможности для строительных услуг и материалов.

Для покупателя: «зеленый» дом — это не только про заботу об экологии. Это про экономию на коммунальных платежах (класс энергоэффективности А+ дает экономию до 50% по сравнению с обычными домами), про здоровый микроклимат и качественные материалы, про повышенную шумоизоляцию и грамотное благоустройство территории. К 2026 году энергоэффективность и экологичность перестали быть опцией — они становятся стандартом рынка.

С 1 июля 2026 года Россия делает решительный шаг в будущее. Межгосударственный ГОСТ 35329–2026 — это не бюрократический документ, а дорожная карта, которая переводит строительную отрасль на рельсы устойчивого развития. И ключевая роль в подготовке кадров для этой новой реальности принадлежит ведущим отраслевым вузам, прежде всего НИУ МГСУ. Время «зеленого» строительства в России наступило — и оно будет измеримым, прозрачным и массовым.