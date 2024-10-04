Новые индустриальные парки появятся в Балашихе на площади более 200 гектаров

«Одно из ключевых направлений развития нашего города — это создание новых рабочих мест. На текущий момент уже реализованы четыре индустриальных парка, которые сейчас полностью заполнены резидентами. Порядка 80% уже построились и ведут экономическую деятельность, другие находятся в стадии строительства. Параллельно с этим мы подготовили целый ряд площадок для следующих индустриальных парков. Это большие территории более 200 гектаров», — сказал глава округа Сергей Юров.