Новые комбайны для заливки льда приобрели в конькобежном центре «Коломна»

В конькобежном центре г.о. Коломна обновили автопарк ледозаливочных машин, что стало частью подготовки к важному событию: Чемпионату России. Крупное и ответственное мероприятие проведут в спорткомплексе с 19 по 22 декабря.

В коломенском центре появились два современных комбайна для заливки льда. В настоящее время обучают специалистов, которые помогут поддерживать качество ледового поля на высшем уровне.

Главный инженер центра Антон Ромашин отметил, что новая техника оснащена современными системами, широким ножом и аккумуляторами, которые не потребуют обслуживания. Машину смогут заряжать и использовать в любой момент, что несомненно важно во время Чемпионата.

Кроме того, центр «Коломна» держит свою марку: ледовая арена комплекса сейчас входит в семерку самых быстрых в мире. Здесь свои навыки оттачивают сборные России и Подмосковья.