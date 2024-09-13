Новые корпуса реабилитационного центра для слепоглухих откроют в Сергиевом Посаде

На Пограничной улице в Сергиевом Посаде готовятся к открытию новые корпуса социально-реабилитационного центра для постинтернатного сопровождения молодых слепоглухих инвалидов, работы по их строительству прошли в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Комплекс будет состоять из двухэтажных жилых блоков со столовой, учебно-производственными помещениями и мастерскими. В центре смогут проходить реабилитацию молодые люди с инвалидностью по зрению и слуху. В нем для них обустроили блок спортивных помещений с бассейном, тренажерным залом и блок культурно-массовых мероприятий. Творческая мастерская Алексея Шилова оформила стены учреждения в технике сграффито и создала скульптурные композиции. В центре росписи изображен основатель Троицкого монастыря — святой Русской православной церкви Сергий Радонежский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.