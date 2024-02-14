Новые лифты и комфортные условия: в Пушкино и Ивантеевке капитально отремонтируют две поликлиники

Лечебные заведения № 1 и № 9 в Городском округе Пушкинский и Ивантеевке готовят к обновлению. Здания будут перепланированы, помещения приобретут более свежий вид, а на этажах установят новые лифты.

Решение о проведении ремонта приняли после визита в Ивантеевку губернатора области Андрея Воробьева. Вместе с этим анонсировали и обновление пушкинской поликлиники. Одновременное проведение двух капитальных ремонтов необходимо, но это создаст некоторые неудобства.

«У нас нет отдельных площадей, чтобы полностью переселить туда наши подразделения. Ремонт будет происходить частями, по половине здания — пока на одной половине будут вестись работы, на второй будут работать врачи. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», — отметил главврач Пушкинской больницы имени профессора Розанова В. Н. Владимир Мануйлов.

Так, женская консультация в ивантеевской поликлинике временно переедет в детский стационар на ул. Адмирала Жильцова. Кожно-венерологический диспансер в пушкинском учреждении останется на месте, но лишь до второго этапа ремонта. Пока проведение работ там не помешает врачам и пациентам.

Администрация городского округа Пушкинский уточнила, что работников запустят на объекты уже в феврале текущего года.