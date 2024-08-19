Новые лифты запустили в МКД на улице Полянской в Коломне

Новые лифты в Коломне запустили в доме № 25, который расположен по улице Полянской. Работа в округе в данном направлении продолжается.

Приемку технического оборудования осуществила комиссия Управления технического контроля. Установленные подъемники готовы к безопасной и длительной эксплуатации.

В рамках капитального ремонта многоквартирных домов по краткосрочной программе вошло 17 лифтов. В прошлом году заменили три из них. Новые лифты установили в доме № 2 на Коммунистической площади в Озерах. В нынешнем году в Коломне заменят еще 14 лифтов.

«Всего на территории нашего округа работают 873 лифта. Предельный срок их эксплуатации — 25 лет. После этого сложное техническое оборудование подъемников подлежит обязательной замене. Ежегодно мы анализируем состояние и возраст коломенских и озерских лифтов, чтобы при необходимости своевременно включить их в программу капремонта», — рассказал заместитель главы округа Дмитрий Ходасевич.

Согласно графику работ, новые лифты установят по следующим улицам:

• Сапожковых, дом № 10 (один лифт);

• Дзержинского, дом № 93 (один лифт);

• Фрунзе, дом № 42 (два лифта);

• Дзержинского, дом № 4/1 (два лифта);

• Сапожковых, дом № 9 (четыре лифта).

Дмитрий Ходасевич также уточнил, что после выполнения полного объема работ в Коломне не останется подъемников, срок эксплуатации которых предельный. Аналогичная ситуация сложится в Озерах.

Установленные новые подъемники спроектированы, согласно современным требованиям и санитарным нормам. В них вмонтировано энергосберегающее светодиодное освещение. Лифты защищены от действий вандалов. Кроме того, соблюдены все требуемые меры безопасности.