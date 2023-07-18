«Новые люди» внесут законопроект о праве жильцов запрещать продажу алкоголя в их доме

Депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме подготовили законопроект, который позволит гражданам запрещать продажу алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах.

Один из авторов законопроекта Владислав Даванков рассказал, что депутатам часто поступают жалобы на многочисленные «наливайки» и бары, которые порой работают до утра. Люди должным иметь возможность избавиться от пьяного шума.

При этом он считает, что тотальный запрет на продажу алкоголя в жилых домах не обязателен. Просто у жильцов должно быть право на общем собрании вынести решение по этому поводу.

Соответствующие изменения предлагается внести в Жилищный кодекс и в закон о регулировании оборота алкогольной продукции.