Новые методы лечения межпозвонковых грыж внедряют в Люберецкой областной больнице, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. Недавно такую помощь оказали 56-летней жительнице с крупной грыжей в шейном отделе позвоночника.

Женщина жаловалась на боли в левой руке и шейно-затылочной области, которые мучили ее на протяжении двух лет, но в последнее время усилились. Обследование выявило грыжу размером семь миллиметров, которая сдавливала спинальный нерв.

Врачи, используя операционный микроскоп и микроинструментарий, удалили грыжу. После этого было проведено протезирование позвоночного диска. Разметку для установки импланта выполнили с помощью рентген-аппарата С-дуга.

Операция длилась полтора часа и прошла успешно. На следующий день женщина могла самостоятельно вставать и двигаться, не испытывая боли. Сейчас она чувствует себя хорошо, ее уже выписали на амбулаторное лечение. Около двух месяцев ей нужно будет носить шейный корсет.