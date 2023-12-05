Новые музыкальные инструменты закупили для воспитанников воскресенской ДШИ

Теперь в распоряжении воспитанников учреждения три баяна, два аккордеона, тринадцать фортепиано и один рояль.

Как отметила заместитель директора школы искусств по учебно-воспитательной работе Татьяна Гришина, теперь у учеников есть возможность играть на новом уровне, благодаря хорошим инструментам с качественным звучанием. Это может стать дополнительной мотивацией для развития навыков и талантов в игре на инструментах.

Отметим, что воскресенская Детская школа искусств впервые открыла свои двери в 80-е годы прошлого столетия. С тех пор она выпустила более тысячи музыкантов, многие из которых стали профессионалами в этой сфере. На данные момент воспитанниками школы являются три сотни ребят, с которыми занимаются 25 преподавателей.