Новые ограничения: РКН может начать замедлять работу Telegram в России

Власти России, по данным инсайдеров, приняли решение о частичном ограничении работы мессенджера Telegram. Как сообщает РБК со ссылкой на три источника — одного в IT-индустрии и двух в профильных ведомствах, Роскомнадзор может начать применять меры по замедлению работы сервиса уже во вторник, 10 февраля.