Новые ограничения: РКН может начать замедлять работу Telegram в России
РБК: Роскомнадзор может начать ограничивать работу Telegram уже 10 февраля
Власти России, по данным инсайдеров, приняли решение о частичном ограничении работы мессенджера Telegram. Как сообщает РБК со ссылкой на три источника — одного в IT-индустрии и двух в профильных ведомствах, Роскомнадзор может начать применять меры по замедлению работы сервиса уже во вторник, 10 февраля.
Один из собеседников издания в индустрии информационных технологий добавил, что меры технического характера, направленные на ограничение скорости работы платформы, уже начинают приниматься. На момент публикации новости официального подтверждения или комментария от Роскомнадзора не поступало, редакция направила соответствующий запрос в ведомство.