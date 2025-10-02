Новые окна и безопасные покрытия: в Зарайске продолжается обновление подростково-молодежного клуба «Витязь»

Как сообщили в администрации округа, в нынешнем году в учреждении уже выполнен ремонт в двух помещениях. Теперь работы развернуты еще в четырех ключевых зонах — боксерском зале, двух тренажерных помещениях и актовом зале. Строительные бригады активно ведут отделку: произведена замена оконных блоков и отопительных радиаторов, завершена подготовка стеновых поверхностей под финишную отделку. В ближайшей перспективе планируется обновление напольных покрытий, потолочных конструкций, дверных систем и осветительного оборудования.

Глава Зарайского округа Виктор Петрущенко отметил, что модернизированные пространства и установленное оборудование уже продемонстрировали высокую востребованность среди посетителей. По его словам, после завершения ремонтных мероприятий администрация намерена приобрести дополнительный комплект тренажеров и уложить специализированное резиновое покрытие, которое обеспечит комфорт и безопасность во время тренировок.

Несмотря на масштабные преобразования, клуб продолжает работать в штатном режиме, предлагая разнообразные занятия для разных категорий населения. Для школьников, студентов дневных отделений и детей из многодетных семей с невысоким доходом посещение остается бесплатным. Для остальных категорий посетителей действует гибкая система оплаты: разовое посещение до 14 часов оценивается в 70 руб., после 14 часов — в 100 руб., а индивидуальные тренировки с инструктором стоят 140 руб.

Режим работы учреждения предусматривает ежедневное обслуживание с понедельника по пятницу с 8 утра до 8 вечера, а в субботу и воскресенье — с 10 утра до 8 вечера. Проводимая модернизация рассматривается местными властями как значимый шаг в создании комфортных и безопасных условий для физического развития и содержательного досуга молодого поколения зарайцев.