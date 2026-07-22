Новые поправки в КоАП РТ: Госсовет закрыл лазейки в законе о квотировании рабочих мест в Татарстане
В Татарстане ввели штрафы до ₽100 тыс. за невыполнение квоты для ветеранов СВО
С 1 января 2027 года в Татарстане вводятся административные наказания для работодателей, не соблюдающих установленные квоты на трудоустройство участников спецоперации. Изменения в КоАП республики приняты Госсоветом РТ и затронут около 900 крупнейших компаний и филиалов региона, пишет РБК.
Детали закона и размеры штрафов
Министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова представила поправки к республиканскому законодательству:
- Размеры санкций: За неисполнение обязанности по трудоустройству ветеранов СВО штрафы составят:
- Для должностных лиц — от ₽20 тыс. до ₽30 тыс.
- Для индивидуальных предпринимателей — от ₽30 тыс. до ₽50 тыс.
- Для юридических лиц — от ₽50 тыс. до ₽100 тыс.
- Условия квотирования: Сам базовый закон обязывает компании с численностью более 200 сотрудников резервировать 1% рабочих мест для участников СВО.
- Сроки применения: Базовый закон о квотировании вступает в силу с 1 сентября 2026 года, а штрафы за его нарушение начнут действовать с 1 января 2027 года.
- Охват бизнеса: Под действие требований попадают 884 работодателя Республики Татарстан, включая филиалы и подразделения иногородних компаний.