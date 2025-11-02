Новые правила для такси способны изменить вторичный рынок

Закон о локализации автомобилей такси вступит в силу 1 марта 2026 года. Согласно новым требованиям, таксомоторные компании должны использовать автомобили, которые произведены или локализованы в России, сообщает « За рулем ».

По оценке эксперта «За рулем» Сергея Зиновьева, после изменения правил таксопарки начнут массово выводить из эксплуатации иномарки, не подходящие под требования. На вторичный рынок могут попасть десятки тысяч машин. Это касается автомобилей с пробегом разного уровня.

Ожидается, что такой поток предложений приведет к снижению стоимости части популярных моделей: для относительно свежих машин снижение может составить 15–20%, а для автомобилей с большим пробегом — до 40%.

Сейчас цены на подержанные авто уже начали опускаться. Причина — падение спроса: схема «продам старое — возьму новое в кредит» перестала работать из-за высоких ставок по автокредитам, которые достигают 25–26% годовых. Покупатели стали отказываться от кредитов, и продавцам пришлось снижать цены.

Сегмент китайских авто также показывает изменения. По данным исследования «Авито Авто», в июле–сентябре средняя стоимость подержанного китайского автомобиля снизилась на 6,1% и составила ₽1,650 млн. На фоне этого спрос на такие машины вырос на 31,5%.

Дополнительно исследования сервиса «Авто.ру Бизнес» подтвердили: во многих случаях автомобили с пробегом у дилеров продаются дешевле, чем у частных владельцев.

Ранее сообщалось, что китайские бренды готовятся уйти с российского авторынка.