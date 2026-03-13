Новые правила газа: штрафы до 2 млн и отключение без предупреждения

С 1 марта 2026 года в Татарстане и других регионах России начали действовать обновленные правила использования газового оборудования. Изменения затронули порядок техобслуживания, уведомления о ремонте и основания для приостановки подачи газа. Юристы разъяснили ключевые моменты, которые важно знать каждому абоненту.

Новые требования к ремонту и уведомлениям

Теперь размер платы за техническое обслуживание утверждает региональный тарифный комитет. Если для ремонта газового оборудования нанимается сторонняя организация, собственник обязан заранее уведомить об этом газораспределительную компанию — в Татарстане это «Челныгаз». Сделать это нужно минимум за сутки до начала работ, а если ремонт проводится в отопительный сезон — не позднее чем за 6 часов. В уведомлении необходимо указать, где, когда и какое оборудование будут ремонтировать, кто именно будет выполнять работы и потребуется ли отключение газа.

Когда могут приостановить подачу газа

Перечень оснований для приостановки газоснабжения существенно расширился. Теперь подачу ресурса могут прекратить в следующих случаях:

· абонент дважды отказался пустить газовиков для проведения технического обслуживания (отказ должен быть подтвержден актом); · в помещении выявлена недостаточная вентиляция или неисправность дымоходов; · зафиксировано самовольное подключение, установка или замена газового оборудования без привлечения специализированной организации; · проведена незаконная перепланировка, влияющая на систему газоснабжения; · оборудование признано неисправным и его дальнейшая эксплуатация невозможна; · истек срок службы гибкой газовой подводки, установленный производителем; · получен неудовлетворительный результат контрольной опрессовки газопроводов; · не выполнены в срок предписания органов жилищного надзора.

Риск отключения целого дома

Важное нововведение касается многоквартирных домов. Если технически невозможно отключить газ только в одной квартире-нарушителе, подачу ресурса могут приостановить во всем подъезде или даже во всем доме. Это сделано в соответствии с принципом приоритета безопасности жизни и здоровья людей.

Штрафы за нарушения

За неисполнение требований предусмотрены административные штрафы по статье 9.23 КоАП РФ. Для граждан стандартные нарушения (отсутствие договора на обслуживание, недопуск специалиста) наказываются штрафом от 5 до 10 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма взыскания вырастает до 15–25 тысяч рублей. Если же нарушения привели к аварии или создали реальную угрозу жизни и здоровью людей, штраф для граждан может достичь 150 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

Восстановление подачи газа станет возможным только после полного устранения нарушений и оплаты всех штрафов.