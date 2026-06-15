Колосков раскритиковал чемпионат мира с 48 командами
Колосков раскритиковал чемпионат мира: «Это не турнир сильнейших команд»
Фото: [ФИФА]
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с РИА Новости раскритиковал уровень чемпионата мира, который проходит в США, Мексике и Канады.
В финальной части турнира впервые принимают участие 48 команд, сразу четыре сборные дебютируют на мундиале.
«Это никакой не чемпионат мира, это не турнир с участием сильнейших команд. Это просто фестиваль футбола, ФИФА дает многим командам возможность показать свои достижения. Посмотрите, например, матч сборных Германии и Кюрасао. Это совсем не турнир сильнейших команд мира», — сказал Колосков.
Матч сборной Германии с командой Кюрасао завершился разгромом дебютантов турнира со счетом 7:1.