Колосков раскритиковал чемпионат мира с 48 командами

«Это никакой не чемпионат мира, это не турнир с участием сильнейших команд. Это просто фестиваль футбола, ФИФА дает многим командам возможность показать свои достижения. Посмотрите, например, матч сборных Германии и Кюрасао. Это совсем не турнир сильнейших команд мира», — сказал Колосков.