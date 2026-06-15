В одном из городов Кемеровской области местные жители обнаружили безнадзорных животных в опасной близости от дошкольного учреждения, сообщил VSE42.RU со ссылкой на городской портал «Прокопьевск.ру».

По информации издания, в районе детского сада очевидцы насчитали стаю из восьми бродячих псов. Горожан пугает, что на самом деле собак может быть даже больше — часть из них могла находиться в укрытиях или просто не попасть в поле зрения.

«Как детей в сад водить? Как мимо проходить? Что днем, что ночью тут обитают», — сказано в публикации.

Проблема, судя по поступающим сигналам, шире одного адреса. Безнадзорные животные, по данным издания, также замечены во дворах многоквартирных домов на другой улице. Расположение собак в данной локации вызывает особое беспокойство у родителей, поскольку неподалеку находится школа.

По информации издания, местные жители обращаются к ответственным службам с просьбой разобраться в ситуации и принять меры. Люди опасаются, что без своевременного вмешательства стая может представлять угрозу для детей, которые ежедневно ходят мимо опасных мест.

Ранее сообщалось, что при пожаре в приюте «Шанс на жизнь» погибли 19 собак.