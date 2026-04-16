Новые правила лечения: как теперь будут искать диабет и гипертонию в поликлиниках

Министр здравоохранения Российской Федерации определил ключевую группу заболеваний, которые оказывают наиболее разрушительное воздействие на состояние населения. В ходе выступления на IV съезде Профсоюза работников здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул важность ранней диагностики этих патологий, пишет РИА Новости.

Четверка самых опасных заболеваний

По словам главы ведомства, основной ущерб здоровью граждан сегодня наносят сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертония, а также болезни, вызванные атеросклерозом. Министр акцентировал внимание на том, что именно эти недуги являются главными факторами риска и требуют системного медицинского контроля. Своевременное выявление отклонений позволяет значительно снизить негативные последствия для организма.

Акцент на раннюю диагностику

Мурашко сообщил, что программа государственных гарантий претерпела изменения и теперь ориентирована на максимально быстрое обнаружение скрытых проблем. В приоритетный список для обследования включены дислипидемии и различные тромбофилические осложнения. Министр пояснил, что именно атеросклеротические поражения сосудов часто становятся фундаментом для развития более тяжелых состояний, поэтому их выявление на начальной стадии является приоритетом для врачей.

Новации в системе здравоохранения

Подводя итог, министр отметил, что борьба с этой четверкой заболеваний позволит существенно улучшить общую статистику здоровья в стране. Профилактические осмотры и диспансеризация теперь еще сильнее заточены под поиск признаков диабета и гипертонии. Правительство делает ставку на превентивную медицину, чтобы не допустить развития критических осложнений у пациентов из групп риска.