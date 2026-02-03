Новые правила проверки в метро: что именно будут смотреть сотрудники безопасности?

В московском метрополитене могут ввести выборочную проверку смартфонов у пассажиров. Эта мера, уже опробованная в Санкт-Петербурге, направлена исключительно на обеспечение безопасности, пояснили в пресс-службе столичной подземки.

Как подчеркнул в беседе с ТАСС депутат Госдумы Олег Леонов («Новые люди»), речь идет не о просмотре личных данных.

«У сотрудников службы безопасности нет никаких прав смотреть содержимое телефона — переписки, фото, приложения. Это противоречит конституции», — заявил парламентарий.

Цель процедуры — удостовериться, что устройство является действующим гаджетом, а не его муляжом.

«Человек должен продемонстрировать работоспособность устройства, доказать путем простого его включения, что это электронная техника», — пояснил Леонов, сравнив проверку с досмотром в аэропортах.

Из-за большого пассажиропотока, особенно в часы пик, тотальный досмотр невозможен. Поэтому просьба включить телефон будет адресоваться пассажирам выборочно — аналогично процедуре проверки багажа.

«Нужно выполнять законные требования сотрудников службы безопасности метрополитена... Это их работа», — заключил депутат.

Ранее адвокат Салкин сообщил, что требовать разблокировать телефон на досмотре в метро незаконно.