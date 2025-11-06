Новые правила проживания в гостиницах облегчат жизнь миллионам туристов
Турэксперт Ромашкин: водительские права станут пропуском в отели и гостиницы
Фото: [Фото: istockphoto.com/Zoran Zeremski]
Новые правила заселения в российские гостиницы, разрешающие использовать для идентификации загранпаспорт или водительское удостоверение, получили положительную оценку от туристического сообщества. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин в беседе с «Радио 1».
По его словам, решение упростит жизнь путешественникам, особенно тем, кто часто перемещается по стране на автомобиле. Эксперт отметил, что изменения помогут избежать сложностей, возникающих при потере внутреннего паспорта или его отсутствии в пути.
Ромашкин привел пример военнослужащих, которые нередко перемещаются по России без гражданского паспорта и используют военный билет. Новые правила также облегчат жизнь пассажирам, вынужденным останавливаться в гостиницах при задержках авиарейсов, если с собой есть только загранпаспорт.
Туроператор подчеркнул, что изменения стали частью стратегии по поддержке внутреннего туризма и уже демонстрируют положительный эффект. Он добавил, что рост числа автопутешественников в стране делает такие меры особенно актуальными.
