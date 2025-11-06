Новые правила проживания в гостиницах облегчат жизнь миллионам туристов

Новые правила заселения в российские гостиницы, разрешающие использовать для идентификации загранпаспорт или водительское удостоверение, получили положительную оценку от туристического сообщества. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин в беседе с « Радио 1 ».

По его словам, решение упростит жизнь путешественникам, особенно тем, кто часто перемещается по стране на автомобиле. Эксперт отметил, что изменения помогут избежать сложностей, возникающих при потере внутреннего паспорта или его отсутствии в пути.

Ромашкин привел пример военнослужащих, которые нередко перемещаются по России без гражданского паспорта и используют военный билет. Новые правила также облегчат жизнь пассажирам, вынужденным останавливаться в гостиницах при задержках авиарейсов, если с собой есть только загранпаспорт.

Туроператор подчеркнул, что изменения стали частью стратегии по поддержке внутреннего туризма и уже демонстрируют положительный эффект. Он добавил, что рост числа автопутешественников в стране делает такие меры особенно актуальными.

Ранее сообщалось, что жуткая трагедия с россиянином случилась на пляже в Таиланде.