Роковой заплыв: жуткая трагедия с россиянином случилась на пляже в Таиланде

На популярном тайском курорте Пхукет разворачивается трагическая история с российским туристом. 31-летний Дмитрий Закутский пропал без вести во время утреннего плавания на пляже Найтон. Об этом пишет The Phuket News.

Инцидент произошел около 9 утра, 3 ноября. Молодой человек купался в компании друзей, когда внезапно ушел под воду и не смог вернуться на поверхность.

Начавшиеся поисково-спасательные работы продолжаются в усиленном режиме, однако судьба россиянина остается неизвестной. Профессиональные водолазы и местные спасатели обследуют морское дно в экстремальных условиях — операцию осложняет сильный прибой, создающий реальную угрозу для самих спасателей. Посольство России в Таиланде уже проинформировано о произошедшем и держит ситуацию на контроле.

