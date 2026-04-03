Новые правила техосмотра 2026: кому визит на СТО станет обязательным

Российских автомобилистов ждут изменения в правилах техосмотра в 2026 году. В каких случаях владельцам личных авто придется ехать на СТО и для кого диагностическая карта останется жизненно необходимым документом, сообщил carexpo .

С 2026 года в России вступают в силу обновленные регламенты технического осмотра транспортных средств. Несмотря на устойчивое мнение о полной отмене проверок для частников, процедура лишь сменила формат. Теперь основной акцент сделан на целевое использование транспорта и технические изменения в его устройстве.

Коммерческий сектор и обязательный контроль

Для транспорта, который используется в коммерческих целях, правила остаются максимально строгими. Такси, служебные машины и любой другой транспорт, участвующий в получении прибыли, обязаны иметь актуальную диагностическую карту. Отсутствие документа для данной категории водителей по-прежнему будет приводить к наложению штрафных санкций.

Условия проведения внеплановых проверок

Для владельцев личных автомобилей плановые осмотры отменены, однако существует ряд ситуаций, требующих обязательного посещения пункта ТО в 2026 году:

Смена собственника: При постановке на учет подержанного авто старше 4 лет потребуется действующая карта. В 2026 году это коснется машин 2022 года выпуска и старше.

Тюнинг и доработки: Любое вмешательство в конструкцию — от установки фаркопа и ГБО до замены силового агрегата — требует официального подтверждения безопасности.

Борьба с фиктивными картами

Процесс проверки стал технологичнее. Специалисты проводят обязательную фотофиксацию автомобиля с мгновенной передачей данных в электронный реестр. Подобные меры исключают возможность дистанционного получения документов без фактического заезда на диагностическую линию. При этом любой водитель вправе пройти осмотр добровольно для подтверждения исправности систем своего авто.