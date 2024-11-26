Более 250 рабочих мест создали в Ленинском округе в 2024 году

Ленинский городской округ развивает трудовую сферу и становится более привлекательным для опытных специалистов. Только в секторе потребительских товаров за 2024 год создали 254 новых рабочих места, а также открыли 41 новую организацию.

Замглавы городского округа Виктория Морозова отметила, что за год в Ленинском открыли 13 магазинов, 20 заведений общепита, а также восемь компаний, предоставляющих бытовые услуги. Всего это 41 организация, благодаря которым трудоустроили многих жителей и привлекли новых специалистов.

Вместе с открытием новых мест продолжается работа по устранению несанкционированных точек. За 2024 год ликвидировали 25 незаконных ларьков и пресекли работу 50 стихийных торговых точек в муниципалитете. Таким образом сделали очередной шаг в борьбе с несанкционированной торговлей.

Такие места, как правила, не только нарушают закон, но и портят благоприятный облик города. Соответствующие рейды проводят сотрудники УМВД России по Ленинскому округу при поддержке администрации.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Ленинский ]

Отдельно в Ленинском округе занимаются вопросом приведения к нормативам объектов потребительского рынка, расположенных вдоль магистралей. Мероприятия в этом направлении проводят в рамках губернаторской инициативы.

«В этом году в округе таких объектов мы проверили 24: 15 из них соответствуют стандартам, собственники шести объектов добровольно продолжают работы по их усовершенствованию, а по трем объектам поданы иски в суд с целью их сноса», — заявила Морозова.

В Ленинском округе продолжат улучшать показатели по труду, помогая стабильности экономики муниципалитета и региона.