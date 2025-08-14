Новые расценки: в Подмосковье изменят систему выкупа аварийного жилья

В Московской области с 2025 года изменится система расселения из аварийного жилья. О новых правилах и других нюансах компенсации сообщает интернет-издание Regions.

По новым правилам, установленным Министерством строительства региона, минимальная компенсация за квартиру составит 4,9 млн рублей — эту сумму получат даже владельцы помещений менее 28 кв. м.

Стоимость одного квадратного метра теперь определена в 174 839 рублей, что на 35% выше, чем в 2024 году. Для стандартной двухкомнатной квартиры площадью 56 кв. м выплата достигнет 9,79 млн рублей. Однако важно помнить, что средства предоставляются не наличными, а в виде жилищного сертификата, который можно реализовать при покупке нового жилья.

Чтобы воспользоваться правом на компенсацию, жителям аварийных домов нужно успеть подать заявление в местную администрацию до 1 сентября 2025 года. Затем до 1 октября необходимо заключить соглашение о субсидии, а до 1 ноября — найти подходящее жилье и использовать сертификат.

Новые расценки помогут сделать переезд из ветхого жилья более комфортным для собственников. Эти изменения стали частью масштабной программы по расселению ветхого фонда в Подмосковье. Ранее регион уже предоставлял различные механизмы переселения, включая выдачу готового жилья взамен аварийного. Узнать, как и куда обращаться, чтобы получить жилищный сертификат, можно в материале с подробной инструкцией от Regions.