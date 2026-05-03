Новые регламенты на АЗС: что изменится для водителей с мая 2026 года
С мая российские автозаправки переходят на усиленный режим контроля. Приоритет безналичных расчетов, жесткий запрет на пластиковую тару и обязательное выключение зажигания — рассказываем, как не получить отказ в обслуживании, пишет 110 км.
Цифровизация оплаты и конец «доверительной» заправки
Главное изменение касается процесса оплаты. Привычная многим схема «сначала бак — потом касса» уступает место строгому контролю.
- Приоритет безнала: АЗС активно стимулируют переход на оплату через мобильные приложения, QR-коды и банковские карты. Это позволяет сетям автоматизировать учет и снизить риски «недоливов» и махинаций.
- Наличные по предоплате: Использование бумажных денег не запрещено (закон о защите прав потребителей это гарантирует), но процедура усложняется. Теперь водителю придется сначала внести сумму в кассу и только после этого получить доступ к пистолету.
- Финмониторинг: Операторы начнут внимательнее следить за подозрительными транзакциями (например, несколько мелких заправок подряд по одной карте), чтобы исключить незаконный оборот топлива и использование чужих платежных средств.
Безопасность под камерами
Контроль за поведением водителей на территории станций становится тотальным благодаря нейросетям и видеонаблюдению.
- Смартфоны под запретом: Запрещено пользоваться мобильными устройствами в непосредственной близости от топливных колонок. Аргументация — риск возникновения статического искрообразования и отвлечение внимания водителя.
- Двигатель — выключить: Заправка автомобиля с работающим мотором теперь может стать легитимным поводом для отказа в услуге. Сотрудники обязаны следить, чтобы зажигание было выключено до начала подачи топлива.
- Порядок на площадке: Штрафовать за нарушение разметки сотрудники АЗС не могут, но имеют право вызвать ГИБДД, если автомобиль мешает проезду спецтехники или блокирует эвакуационные пути.
Канистры и бутылки: жесткий фильтр
С мая вводится строгий запрет на отпуск топлива в несертифицированную тару.
- Никакого пластика «из-под воды»: Заливать бензин в ПЭТ-бутылки и обычные бытовые пластиковые емкости запрещено. Это связано со способностью обычного пластика накапливать статическое электричество, что может привести к взрыву при наливе.
- Маркировка обязательна: Топливо отпустят только в металлические канистры или специальные пластиковые емкости с маркировкой «для нефтепродуктов».