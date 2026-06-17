«Вооружен и требую выкуп»: россиянин сообщил полиции о захвате заложников из-за протекающей трубы

Жителя Новокузнецка привлекли к ответственности за ложный вызов экстренных служб, информирует пресс-служба кузбасской полиции. Гражданин позвонил по телефону «112» и сообщил о том, что удерживает людей в собственной квартире, имеет при себе оружие и требует выкуп в размере более 70 тыс. руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на ведомство.

По информации издания, прибывшие на место сотрудники полиции оперативно установили, что информация не соответствует действительности. Причиной столь нестандартного поведения, как выяснилось в ходе разбирательства, стал бытовой конфликт.

По данным ведомства, неделей ранее в жилище заявителя произошла коммунальная авария — прорыв трубы с последующим затоплением, однако неоднократные обращения в управляющую компанию не привели к решению проблемы. Тогда, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, мужчина принял решение необычным способом привлечь внимание к ситуации.

В отношении нарушителя участковый уполномоченный составил протокол. Собранные материалы направлены в суд, где мужчине грозит административный штраф в размере 1,5 тыс. руб.

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