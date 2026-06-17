Тренер сборной Норвегии предоставил команде два дня выходных после победы над Ираком

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен предоставил игрокам команды два выходных после победы над сборной Ираком со счетом 4:1. Специалист объяснил, что хочет позволить игрокам расслабиться, поскольку впереди команду ждут напряженные матчи.

«Думаю, будет хорошо не видеть их следующие два дня. Многих игроков навестят семьи. Они, конечно, могут потренироваться, если захотят, но я предпочту, если они поиграют в гольф, если умеют», — сказал Сольбаккен.

Сборная Норвегии не пробивалась на чемпионат мира 28 лет, но на нынешнем мундиале команда может преподнести сенсацию. «Викинги» лихо прошли европейскую квалификацию, одержав восемь побед в восьми матчах.

Матч с Ираком сложился для Норвегии достаточно легко. Эрлинг Холанд оформил дубль еще в первом тайме, во втором отличился Лео Эстигор, а футболист сборной Ирака Аймен Хуссейн забил и в свои, и в чужие.

В этой группе выступают также Сенегал и Франция. Французы обыграли африканских соперников благодаря дублю Килиана Мбаппе (2:1).