Новые рентген-аппараты установили в больницах Подольска и Ступино

Новые рентген-аппараты установили в хирургическом корпусе Подольской больницы на улице Кирова и в Ступинской взрослой поликлинике на улице Чайковского. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

«На установку двух новых рентген-аппаратов в Подольске и Ступино и ремонт кабинетов было направлено почти сорок миллионов рублей», - рассказал глава ведомства Алексей Сапанюк.

На оборудовании в Подольске планируется проводить до тридцати обследований в смену, в Ступино — до пятидесяти.

Новое оборудование обладает низкой лучевой нагрузкой. С его помощью можно получить снимки высокого качества, которые сразу после обследования загружаются в базу, и врач может быстро с ними ознакомиться.

Аппараты закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».