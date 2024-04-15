Новые рентген-аппараты установили в больницах Подольска и Ступино
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Новые рентген-аппараты установили в хирургическом корпусе Подольской больницы на улице Кирова и в Ступинской взрослой поликлинике на улице Чайковского. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
«На установку двух новых рентген-аппаратов в Подольске и Ступино и ремонт кабинетов было направлено почти сорок миллионов рублей», - рассказал глава ведомства Алексей Сапанюк.
На оборудовании в Подольске планируется проводить до тридцати обследований в смену, в Ступино — до пятидесяти.
Новое оборудование обладает низкой лучевой нагрузкой. С его помощью можно получить снимки высокого качества, которые сразу после обследования загружаются в базу, и врач может быстро с ними ознакомиться.
Аппараты закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».