Новые рентген-аппараты установили в двух больницах Орехово-Зуево и Каширы

Два новых рентген-аппарата были установлены в Ликинском филиале Орехово-Зуевской больницы и в хирургическом корпусе Каширской больницы. Как рассказали в Минздраве области, на закупку оборудования выделили более сорока пяти миллионов рублей.

Оба аппарата были установлены в стационарах. Они будут использоваться в круглосуточном режиме.

«Для качественной диагностики необходимо современное техническое оснащение, поэтому мы продолжаем оснащать наши стационары и поликлиники новой тяжелой техникой. С этой целью мы реализуем в регионе трехлетнюю программу по замене аналоговых рентген-аппаратов, маммографов и флюорографов на цифровые», - отметила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, что до конца года в регионе модернизируют все женские консультации.