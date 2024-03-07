Новые рентген-аппараты установили в трех округах Подмосковья

«В Подмосковье реализуется масштабная программа по замене аналоговой тяжелой медтехники на цифровую. К концу 2024 года планируется обновить все устаревшие рентген-аппараты, флюорографы и маммографы. На закупку рентген-аппаратов и ремонт кабинетов в Наро-Фоминске, Балашихе и Химках было направлено 57 миллионов рублей», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.