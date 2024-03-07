Новые рентген-аппараты установили в трех округах Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Новые рентген-аппараты ввели в работу в Петровском подразделении Наро-Фоминской больницы, поликлинике № 13 Балашихинской больницы и в тестовом режиме во взрослой поликлинике № 6 Химкинской больницы, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Технику приобрели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
«В Подмосковье реализуется масштабная программа по замене аналоговой тяжелой медтехники на цифровую. К концу 2024 года планируется обновить все устаревшие рентген-аппараты, флюорографы и маммографы. На закупку рентген-аппаратов и ремонт кабинетов в Наро-Фоминске, Балашихе и Химках было направлено 57 миллионов рублей», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
На новом оборудовании будут проводить более 20 исследований. Врач-рентгенолог Петровской поликлиники Денис Чернышов уточнил, что техника позволит получать качественные медицинские изображения в короткие сроки и хранить их в цифровом формате. Отметим, что на рентген-исследование пациентов направляет лечащий врач при наличии медицинских показаний.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.