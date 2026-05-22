Новые штрафы за картошку на даче напугали миллионы садоводов: за любимую грядку картофеля можно получить штраф

Производство картофеля на собственном огороде для личных нужд абсолютно законно и не грозит денежными взысканиями. Однако попытка заработать на продаже излишков урожая без соблюдения юридических формальностей может обернуться для дачников административной ответственностью. Об этом агентству « Прайм » рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

Личное потребление вне зоны риска

Обычное выращивание картофеля на приусадебном участке не влечет за собой никаких штрафных санкций, если конечной целью является личное употребление, а не последующий сбыт. Об этом сообщила доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова. По словам эксперта, владельцы загородных участков могут абсолютно спокойно собирать урожай для нужд своей семьи.

Правила легальной торговли и возможные взыскания

Ситуация кардинально меняется, если дачник решает заняться коммерческой деятельностью и выставить картофель на продажу. В таком случае закон обязывает использовать исключительно сертифицированный семенной материал, а сам гражданин должен официально зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

За игнорирование правил реализации семян согласно статье 10.12 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрено денежное взыскание в размере от 300 до 500 рублей. В свою очередь, ведение бизнеса без официальной регистрации по статье 14.1 КоАП грозит нарушителю более крупным штрафом, сумма которого варьируется от 500 до 2 000 рублей.

Кто следит за нарушениями

Соблюдение данных законодательных норм находится в ведении сотрудников Россельхознадзора. Ольга Леонова резюмировала, что на сегодняшний день реальная практика привлечения рядовых садоводов к ответственности по этим статьям остается минимальной, однако теоретическая вероятность получить штраф при открытой торговле все же существует.