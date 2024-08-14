Новые ступени с пандусом оборудованы на улице Полянской в Коломне

У двух подъездов дома 25 по улице Полянской в городском округе Коломна рабочие департамента городского хозяйства установили новые ступени с пандусом.

Перед началом работ по установке ступеней и пандуса рабочие обновили площадку перед входом в подъезд: подняли бетонные плиты, создали песчаную подушку, выровняли ее и уложили сверху плиты. Это позволило специалистам перейти к следующему этапу работ — создавать каркас ступеней и пандуса.

«Латать отдельные ямы в ступенях нецелесообразно, поэтому мы создаем поверх старого крыльца новый металлический каркас и заливаем его бетоном», — рассказывает начальник электромонтажного участка ООО «ДГХ» Руслан Юдаев.

Для прочности и длительного срока эксплуатации конструкции во время работ используют бетон марки М250, который обеспечивает жесткость. Рабочие намерены оставить прежнее количество ступеней крыльца. Для этого специалисты выдвинули вперед всю конструкцию. Принятые меры позволили установить каркас и впоследствии залить его раствором.

К каждому этапу работ специалисты подходят рационально.