Новые технологии позволят голосовать не выходя из дома

На выборах губернатора Московской области в сентябре будет доступно дистанционное электронное голосование (ДЭГ). В Подмосковье такой инструмент используют впервые. Данный вариант будет удобен для тех, кто во время выборов окажется в командировке или отъезде по другим причинам, а также всем, кто просто решит голосовать из дома. Об этом напомнила член Общественной палаты Московской области, телеведущая Богородского информационного канала Алина Витальева.

«Дистанционное голосование позволяет сэкономить время и упрощает процедуру. Нужно заранее подать заявление, но сделать это просто, регистрация не займет много времени. И проголосовать можно будет, просто взяв телефон», – отмечает Витальева.

Приходить на избирательный участок тогда не понадобится. Алина Витальева отмечает: технологии делают нашу жизнь удобнее, нужно пользоваться ими.

«В основе ДЭГ лежит система блокчейн, а это исключает возможность ошибок и фальсификации, дает гарантии анонимности. При этом у авторизованных пользователей есть возможность контроля самой процедуры, что важно для общественников», – объясняет представитель ОПМО.

Злоупотребления на электронном голосовании тоже исключены: ведь чтобы зарегистрироваться на ДЭГ, нужна подтвержденная учетная запись на портале госуслуг.

«Чтобы участвовать в ДЭГ, главное – вовремя подать заявку. Регистрация идет с 24 июля и закончится 4 сентября», – напоминает Алина Витальева.

Само дистанционное электронное голосование будет проходить в те же дни, что и на избирательных участках: 8, 9 и 10 сентября.

Как напоминают в Мособлизбиркоме, в эти дни также пройдут дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17 и депутатов в Советы десяти городских округов региона.