Новые цены с 1 июня: за сколько теперь операторы связи будут давать мобильные услуги

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации направило операторам связи официальное уведомление о грядущем повышении стоимости выделения ресурсов нумерации. Согласно документу, опубликованному на ведомственном портале по итогам мартовского заседания профильной Межведомственной рабочей группы, тарифы увеличатся ровно в два раза. Корректировка ценовой политики в данной сфере нормативно закреплена и вступит в силу с 1 июня текущего года, прервав двенадцатилетний период стабильности ставок. Об этом пишет РБК.

Новая тарифная сетка и исторический контекст

В рамках модернизации разрешительной деятельности финансовая нагрузка на операторов распределится по следующим ключевым направлениям:

Стоимость единичного номера. Размер государственной пошлины за выделение одного телефонного номера скорректирован в сторону увеличения с прежних 50 до 100 рублей.

Идентификаторы мобильных сетей. Плата за предоставление специального кода идентификации для сетей сотовой связи вырастет с 3,25 млн до 6,5 млн рублей.

Предыдущий раз государственные пошлины на данные ресурсы менялись в 2014 году. В тот период плату за один телефонный номер увеличили с 20 до 50 рублей, а стоимость идентификационного кода мобильной сети подняли с 2 млн до 3,25 млн рублей.

Последствия для телекоммуникационного рынка и реакция бизнеса

Генеральный директор одного из операторов Дмитрий Петров пояснил, что в настоящее время в распоряжении компаний уже находится избыточный объем номерного фонда, превышающий текущий потребительский спрос. По его мнению, грядущее новшество затронет лишь те организации, у которых полностью исчерпаны свободные комбинации. Эксперт добавил, что на общую ситуацию в отрасли гораздо сильнее влияют другие экономические факторы, включая масштабную налоговую реформу, ужесточение регуляторных правил и увеличение сбора в резерв универсального обслуживания с прежних 1,2% до 2% от доходов операторов.