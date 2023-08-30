Новые учебники по истории для старших классов поступают в школы Московской области

В школы Подмосковья поступают новые учебники по истории для учеников 10-11 классов, всего было закуплено более 142 тысяч экземпляров на средства из областного бюджета. Об этом сообщили в Минобразования региона.

В министерстве уточнили, что в новом учебном году ученикам старших классов будут преподавать историю по единому учебнику. Его авторами являются помощник президента России Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. В нем синхронизировали события отечественной и всеобщей истории, сделали отдельный раздел, посвященный СВО и не только.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.