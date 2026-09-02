Новые условия с 2027 года: как изменится система социальных и жилищных вкладов
«Прайм»: в России утвердили условия целевых жилищных вкладов
С 1 января 2027 года в России начнет действовать новый финансовый инструмент — жилищный вклад, направленный на целевое накопление первоначального взноса по ипотеке. Средства на таких счетах получат повышенное страховое покрытие в размере до 10 млн рублей, а банки предлагают льготные условия по ипотечным кредитам для вкладчиков. Об этом сообщает агентство Прайм.
Особенности жилищно-сберегательного вклада и ситуация на рынке ипотеки
Ключевые детали нового банковского продукта и экспертные оценки рынка недвижимости:
- Механика жилищного вклада: Новый инструмент представляет собой целевую связку накоплений и последующего ипотечного кредитования. После накопления минимального первоначального взноса банк рассматривает ипотечную заявку клиента на льготных условиях.
- Целевое использование и страхование: Снять деньги с жилищного вклада можно будет только на покупку или строительство жилья. При этом страховая защита таких вкладов составит до 10 млн рублей (против стандартных 1,4 млн рублей).
- Контекст ипотечного рынка: Снижение ключевой ставки Банка России до 14% годовых пока не делает массовое рефинансирование ипотеки выгодно обоснованным. Эксперты отмечают, что существенную выгоду заемщики получат лишь при дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики.