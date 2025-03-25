Новые вазоны и сотни тысяч цветов украсят улицы Дубны в этом году

Озеленители Дубны готовятся украшать наукоград и обещают, что в 2025 году смогут удивить жителей и гостей округа.

В планах установить новые вазоны, посадить сотни тысяч цветов и растений, а также украсить мемориальные комплексы и парки.

Подготовка к озеленению у специалистов в Дубне идет полным ходом. Ведутся работы с грунтом, рассадой, проводится пикировка: работы много и все ради украшения наукограда. Каждый год озеленители повышают планку и стараются привносить что-то новое. Этот год не стал исключением.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

Заместитель директора МБУ «ЖКУ» Владимир Негей отметил, что в этом году поставят новые вазоны и займутся вертикальным озеленением. В планах посадить растения и цветы на обновленной улице Центральной.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

«В ходе визита поблагодарил дружную команду озеленителей города за их тяжелый, но такой важный труд. Спасибо, что делаете Дубну по-настоящему цветущей и яркой!», — заявил глава Дубны Максим Тихомиров.

Напомним, что в настоящее время 60 специалистов трудятся в этой сфере в Дубне. 20 из них работают в теплицах.