«Новые возможности и любовь»: гороскоп на сентябрь для знаков огненной стихии

Сентябрь станет очень благоприятным месяцем для представителей огненной стихии.

По словам астролога центра психологии doctor.soul Марии Гольцман, Овнам, Стрельцам и Львам будет не на что жаловаться в первом осеннем месяце.

Овны

Овнам стоит уделить особое внимание своему здоровью, потому что лето оказалось очень насыщенным для представителей этого знака.

«Важно заботиться о своем питании, посещать спортзал и регулярно отдыхать. Избегайте чрезмерных стрессовых ситуаций, чтобы поддерживать баланс в своей жизни», — рассказала Гольцман интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

А вот в финансовом плане месяц для Овнов будет очень удачным, однако им стоит тщательно проверять любые предложения об инвестициях.

Львы

Львам астролог посоветовала верить в себя и свои способности.

«Уверенные Львы способны сделать решающие шаги на пути к карьерному росту и добиться успеха. В сентябре они могут найти в себе внутреннюю мотивацию для долгосрочного профессионального роста», — добавила астролог.

Личная жизнь Львов обещает быть интересной и насыщенной, отметила Гольцман.

«Этот месяц поможет вам обрести новую волну страсти в существующих отношениях или помочь обрести нового спутника жизни. Львы будут искренне и страстно выражать свои чувства, что сделает их еще более привлекательными для партнеров», — подчеркнула собеседница издания.

Стрельцы

Что касается Стрельцов, то для представителей этого знака зодиака выйдет на передний план тема любви.

«Если вы находитесь в отношениях, то не стесняйтесь сюрпризов и неожиданных приключений вместе с партнером. Создайте моменты, которые надолго запомнятся вам обоим», — порекомендовала Мария.

Сентябрь, заключила она, подарит Стрельцам шанс встретить кого-то особенного, возможно, в необычном месте.

Полный календарь для всех знаков зодиака читайте здесь.