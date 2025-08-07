Новые задания открылись для участников конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Это два творческих задания, авторы которых — председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева и известный писатель Сергей Лукьяненко.

В рамках задания «Сказочники» от Лукьяненко нужно придумать собственную сказку, которая учит уважению, взаимопомощи, любви к своей стране, а также рассказывает о традиционных российских ценностях.

В задании «Мультафиша» от Слащевой нужно создать фотопостер с изображением своей семьи в стиле персонажей любимого мультфильма или фильма. Работа должна отсылать к мультфильмам «Союзмультфильма» или фильмам киностудии имени Максима Горького.

Также были открыты два тематических задания. Это задание на выбор, которое должно объединять участников и подходить самым разным семьям, а также задание «Семейные профессии», в рамках которого нужно рассказать друг другу о своей трудовой деятельности.

Зарегистрироваться на участие в конкурсе можно на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о старте конкурса «Это у нас семейное».