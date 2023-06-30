Новые жители Кемеровской области могут получить 200 тыс. рублей

Новым жителям Кузбасса выплатят 200 тыс. рублей при условии трудоустройства. Об этом сообщает « Онлайн-журнал «Сибдепо » со ссылкой на администрацию Кемерова.

Отмечается, что это касается тех жителей, которые переехали в Кузбасс с других российских регионов.

Добавляется, что для этого следует обратиться в Центр занятости населения в своем регионе за услугой по содействию гражданам в переезде и переселении.

По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, власти региона заинтересованы в привлечении востребованных специалистов, которые станут развивать региональную экономику.

Подчеркивается, что это относится к трудоустройству в сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве, обрабатывающем производство и строительстве, деятельности в сфере информации и связи, образования, здравоохранения, соцуслуг и в прочих сферах.