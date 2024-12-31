Новый 2025 год наступает: его встретили на острове Рождества

На острове Рождества, который является частью Республики Кирибати, наступил Новый год. Праздник встретили в 13:00 мск.

Вскоре за островом Рождества Новый год отметили и жители других стран. В 14:00 праздник начался в Новой Зеландии, Фиджи и на островах Тонга.

В России Новый год наступит в 15:00 мск, но только на Камчатке. Интересно, что Россия – единственная страна, где Новый год встречают с разницей в 9 часов по сравнению с Москвой.

В 16:00 бокалы с шампанским поднимут жители Магадана и Южно-Сахалинска, а в 17:00 в праздничное время вступят Владивосток, Хабаровск и Уссурийск. В 18:00 Новый год порвет тишину в Чите, Благовещенске и Якутске.

В 19:00 к празднованию подключатся Иркутск и Улан-Удэ, а в 20:00 встречать 2025 год начнут Красноярск и Новосибирск. В 21:00 радоваться начнут Омск, Екатеринбург, Челябинск, Самара и Саратов.

А вот в Калининграде Новый год встретят только в час ночи по московскому времени, когда остальные регионы России уже будут отмечать начало нового года.

Ранее Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол назвал 2025 год годом урожая в стране.