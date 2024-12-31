Верховный шаман России назвал 2025 год урожайным

В интервью ТАСС он заявил, что предстоящий год будет отмечен хорошими условиями для сельского хозяйства, отсутствием природных катаклизмов и крупных аварий. По словам шамана, год змеи, который начнется с наступлением китайского Нового года, будет символизировать мягкость и спокойствие.

«Поэтому даже, когда, например, в январе-феврале будут морозы, они будут несильными. Никакой опасности нет и для урожая. В 2025 году он будет хороший. Много зерна соберем», — сказал Кара-оол Допчун-оол.

Шаманизм, как одно из древнейших верований, играет важную роль в культуре Тувы. В республике зарегистрировано более 10 шаманских организаций. Здесь проживает около 200 шаманов, которые сохраняют и передают традиции своих предков.

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