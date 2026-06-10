Новый анализ разрушил популярный миф о расслабляющем алкоголе

Новое исследование, опубликованное в научном журнале Journal of Studies on Alcohol and Drugs, показало, что употребление спиртного даже в небольших объемах связано с повышением риска ранней смерти и развития тяжелых заболеваний. Об этом пишет Южный Федеральный.

Ученые проанализировали более 7,2 тысячи научных работ и данные национальных медицинских баз, чтобы оценить влияние алкогольных привычек на здоровье и продолжительность жизни.

Согласно полученным результатам, у людей, употребляющих около 14 порций алкоголя в неделю, вероятность преждевременного летального исхода достигает соотношения 1 к 25. При употреблении до 7 порций в неделю риск немного ниже, однако все равно остается повышенным по сравнению с трезвым образом жизни.

Авторы работы также отметили, что распространенное представление о «безопасных» одном-двух напитках в день не подтверждается научными данными. В исследовании подчеркивается, что даже минимальные дозы алкоголя могут увеличивать вероятность развития хронических заболеваний, онкологии и нарушений в работе сердечно-сосудистой системы.

В итоговых выводах специалисты указали, что потенциальный вред для организма фиксируется при любом уровне употребления спиртного, независимо от частоты и количества.