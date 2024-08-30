Новый аппарат МРТ установили в Клинской больнице

Магнитно-резонансный томограф установили в стационаре Клинской больницы. Это первый для медучреждения аппарат МРТ, который будут использовать для обследования пациентов по ОМС, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

На закупку оборудования направили более 101 миллиона рублей. На нем планируется проводить до 45 исследований в сутки.

Сейчас оборудование функционирует в тестовом режиме. Сотрудники медучреждения уже прошли необходимое обучение для работы с ним.