Новый автогородок осмотрел Андрей Иванов на территории звенигородской школы им. М.А. Пронина

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов осмотрел благоустроенную территорию школы №2 им. Героя Советского Союза М.А. Пронина в Звенигороде – в рамках масштабного капитального ремонта, который проходил по президентской программе «Модернизация системы общего образования», здесь полностью обновили стадион и обустроили автогородок. Как сообщил глава муниципалитета, теперь ученики школы могут на практике изучать правила дорожного движения.

«Здесь ребятам рассказывают о правилах поведения вблизи проезжей части – например, как правильно переходить дорогу по «зебре», что означают сигналы светофора и дорожная разметка. Удобно, что дорожные знаки мобильные, их можно переносить и моделировать конкретную дорожную ситуацию, – отметил Андрей Иванов. - На нашей прошлой встрече договорились задействовать для развития спортивного ядра свободные участки с торцов футбольного поля. По итогам беседы с родителями, педагогами и учениками решили сделать площадку для сдачи норматива ГТО. Оборудование уже закуплено, работы по монтажу планируем завершить до 7 октября этого года».

Напомним, что масштабный капитальный ремонт звенигородской школы № 2 им. Героя Советского Союза М.А. Пронина включал замену инженерных коммуникаций, обновление фасадов и кровли здания, полную отделку внутренних помещений и благоустройство прилегающей территории. Общая площадь образовательного учреждения составляет 2 535 квадратных метров.