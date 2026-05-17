Новый банк развития БРИКС одобрил запуск переговоров о вступлении Зимбабве

Правительство Зимбабве официально приступает к процедуре интеграции в международные финансовые институты объединения БРИКС. Совет управляющих Нового банка развития (НБР) одобрил запуск двусторонних переговоров о предоставлении южноафриканской республике статуса полноправного участника этой международной организации, пишет Царьград .

Подтверждение от руководства финансового института

Информацию о переходе процесса на официальный уровень озвучил министр финансов и экономического развития Зимбабве Мтули Нкубе. Руководитель профильного ведомства сообщил, что в Хараре поступило официальное письменное уведомление, подписанное лично главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф. В документе не только подтверждается старт переговорного процесса, но и детально описывается дорожная карта, содержащая конкретные юридические и экономические шаги, необходимые для успешного завершения процедуры вступления.

Ключевые приоритеты для привлечения инвестиций

Выход на платформу НБР БРИКС рассматривается властями африканского государства как стратегический инструмент для диверсификации источников внешнего финансирования. Мтули Нкубе выделил 5 магистральных направлений, куда планируется направить будущие инвестиционные потоки:

Глубокая модернизация национальной транспортной и логистической инфраструктуры;

Повышение уровня энергетической безопасности и преодоление дефицита мощностей;

Форсированное индустриальное развитие и создание новых производственных цепочек;

Цифровая трансформация государственного сектора и экономики;

Качественный рост и диверсификация промышленных мощностей страны.

Обход санкционных ограничений Запада

Стремление Зимбабве войти в структуру БРИКС обусловлено долгосрочным экономическим давлением. Начиная с ранних 2000-х годов из-за жестких торгово-финансовых санкций, инициированных Соединенными Штатами Америки, Великобританией и странами Европейского союза, африканское государство оказалось полностью отрезанным от программ льготного кредитования со стороны традиционных западных институтов — Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

Текущие финансовые задачи Хараре

Помимо долгосрочных проектов развития, перед правительством в Хараре стоит неотложная задача по стабилизации внешней задолженности. На данный момент Зимбабве критически нуждается в привлечении как минимум 2,5 миллиардов долларов. Эти средства необходимы для урегулирования и обслуживания накопленных долговых обязательств перед консорциумом крупнейших кредиторов, в числе которых Всемирный банк, Африканский банк развития и Европейский инвестиционный банк. Вступление в НБР БРИКС должно помочь республике восстановить финансовую устойчивость на международной арене.