Новый бесплатный сервис для фермеров заработал на регпортале Подмосковья

Бесплатный онлайн-сервис для заключения договоров на оказание ветеринарных услуг в электронном виде появился на региональном портале Подмосковья. Воспользоваться им могут фермеры и сельхозпредприятия, работающие в регионе.

Ранее предпринимателям в сфере сельского хозяйства приходилось обращаться в территориальные ветеринарные управления, теперь же заключить договор на оказание ветеринарных услуг можно в электронном виде, заполнив специальную форму. Ответ придет в течение двух дней, рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

«Цифровизация услуг позволяет оперативно решать возникающие вопросы без лишних обращений в различные учреждения», — подчеркнула она.

В министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, в свою очередь, подчеркнули, что в рамках цифрового сервиса можно в том числе заключить договоры на утилизацию биологических отходов, ветеринарное сопровождение ярмарки и оказание услуг по дезинфекции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что цифровизация сокращает время реагирования на возникающие проблемы.