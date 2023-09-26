Новый больнично-поликлинический комплекс откроют в следующем году в Сергиевом Посаде

Строительство нового комплекса медучреждений продолжается в городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

На сегодняшний день возведением данного медучреждения занимаются более ста пятидесяти рабочих, а также задействовано десять единиц спецтехники. Помимо фасадных работ продолжается отделка помещений: стяжка полов, штукатурка стен и кладка плитки, ведутся работы по устройству внешних и внутренних инженерных сетей.

Ожидается, что в состав будущего медицинского комплекса войдет амбулаторно-поликлинический корпус для взрослых и детей, клинико-диагностический корпус, стационар на шестьдесят коек с профильными отделениями. Общая площадь зданий составит более двадцати двух тысяч квадратных метров.

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