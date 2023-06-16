Новый детсад на 155 мест построят в Ленинском округе

В Ленинском городском округе появится новый детский сад. Дошкольное учреждение на 155 мест построят в жилом комплексе «Зеленые аллеи», сообщила пресс-служба областного министерства жилищной политики.

Отмечается, что ведомство уже выдало застройщику разрешение на возведение объекта. Здание детского сада будет трехэтажным. Его площадь составит почти три тысячи квадратных метров.

В детсаду оборудуют музыкальный, физкультурный и актовый залы, методические кабинеты, пищеблок и другие помещения. На территории установят площадки для игр, теневые навесы.

Всего в новом детсаду разместят шесть групповых. Здание также будет полностью адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сдать объект в эксплуатацию планируют в следующем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указывал на важность дошкольных образовательных учреждений.