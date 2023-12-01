Новый детсад на 300 мест в Люберцах построен более чем наполовину

Строительная готовность нового детского сад в жилом комплексе «Люберецкий» составляет пятьдесят пять процентов, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Дошкольное учреждение предназначено для трехсот детей. Сейчас в здании проводится чистовая отделка помещений пищеблока и черновая отделка на втором этаже, а также монтаж вентиляции, индивидуального теплового пункта и электромонтажные работы.

На объекте устанавливают водопроводную насосную станцию и ограждающие конструкции кровли и фасадов, рабочие также проводят устройство внутренних инженерных систем.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев побывал с рабочим визитом в Котельниках, где проверил ход строительства новой школы на две тысячи мест.